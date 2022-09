Marche : 10.000 pas par jour ? Ce n’est pas le nombre qui compte, c’est la cadence

Vous le savez, on l’entend très souvent, il est recommandé de faire 10.000 pas chaque jour pour être en bonne santé. Mais selon une étude publiée dans la revue JAMA Internal Medicine, il y a bien plus important que le nombre de pas que l’on fait... L’intensité dans l’effort physique ! Marcher c’est bien mais faire travailler son corps c’est mieux.

30 minutes d'activité physique par jour...

Les spécialistes préconisent plutôt de faire 30 minutes d’activité physique modérée tous les jours. En clair, si une personne est capable d'avoir une discussion pendant l'exercice, alors elle est effort modéré. Si les 10.000 pas par jour sont très bons pour la santé, cela représente néanmoins plus de sept kilomètres de marche. Une distance compliquée à atteindre régulièrement dans une société de plus en plus sédentaire.

Pour François Carré, cardiologue et médecin du sport au CHU de Rennes, il est assez simple de faire ses 30 minutes par jour. "Je prends mon modeste exemple. Je me gare à peu près à 1 kilomètre de mon hôpital. Je fais dix minutes de marche le matin, dix minutes le soir quand je sors de mon travail et dix minutes après manger. J'ai fait mes 30 minutes et j'ai marché activement", soutient-il.

... Permet de réduire d'environ 30% les risques de développer certaines maladies

Avoir cette activité journalière permet de réduire d’environ 30% les risques de développer certaines maladies comme l'explique Laurent Winkler, médecin des équipes de France de judo. "Les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, toutes ces maladies-là, on a bien démontré que l'activité physique était l'élément principal qui pourrait réduire leur incidence ou leur gravité", explique-t-il.

Ce qu’il faut retenir de cette étude, c’est avant tout que la moindre activité physique régulière même très courte permet d’améliorer sa santé et de prévenir certaines maladies.