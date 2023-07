«Vous n'en avez pas un pour dénoncer» : Robert Ménard appelle les riverains des cités à signaler les émeutiers

Ils ont parfois seulement 12 ou 13 ans. Alors que des émeutes font rage un peu partout en France suite à la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier, une chose semble déroutante pour les autorités. L'âge des émeutiers est particulièrement faible.

Un tiers des personnes arrêtées ont moins de 18 ans, soulignait il y a quelques jours le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "Un certain nombre de jeunes qui participent aux émeutes" font des erreurs de jeunesse, estime aux micro d'Europe 1, Robert Ménard. Mais ce dernier estime que bon nombre d'entre eux "ne se sentent pas Français, et détestent la France". Un regret alors que le pays est l'un des plus généreux au monde, estime le maire divers droite.

"On est complice"

Face à la violence qui se déchaine dans les quartiers, "vous savez ce qui me tue le plus ? C'est que les gens de ces quartiers, vous n'en avez pas un pour dénoncer" les fauteurs de trouble, s'agace Robert Ménard. "Quand vous avez 50 jeunes gamins qui sont habillés de noir, qui rentrent à 3 heures ou 4 heures du matin, qui puent l'essence parce que, pour un certain nombre, ils ont mis le feu, et qu'il n'y a personne pour nous dire : 'C'est celui là, celui là'. Ce n'est pas normal. Et je ne parle même pas des parents", note l'ancien fondateur de Reporters sans frontières.

"Quand vous avez des gens qui se comportent mal, vous ne dites rien vous ?" se demande l'élu. Donc oui, "on est complice" si on ne dénonce pas, conclut-il.