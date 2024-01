Vœux aux armées : Emmanuel Macron demande aux industriels de «gagner en rapidité, en volume et en innovation»

Emmanuel Macron a exhorté vendredi les industriels de la défense à "gagner en rapidité, en volume et en innovation" pour atteindre le "mode économie de guerre", fustigeant la "forme d'engourdissement" qui avait gagné le secteur avant l'invasion de l'Ukraine. "Nous devons amplifier la transformation commencée" afin de répondre plus vite aux besoins de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie, a lancé le chef de l'État aux industriels, lors de ses vœux aux Armées sur la base navale de Cherbourg.

"Le pilotage par les délais est vital"

"Je demande à chaque patron d'être totalement concentré sur les enjeux de production et d'approvisionnement. Il ne faut plus jamais se satisfaire de délais de production qui s'étalent sur plusieurs années", a-t-il insisté. "Ce qui est attendu de chacun, c'est au fond de gagner en rapidité, en volume, en innovation", a fait valoir Emmanuel Macron qui plaide pour "une industrie en mode économie de guerre" depuis février 2022 et le début de la guerre en Ukraine.

Le chef de l'État a notamment évoqué les "années confortables" qui, parfois, ont provoqué "une forme d'engourdissement satisfait qui nous permettait de conserver un très haut niveau de qualité, très élevé, mais cher, coûteux, à petit flux, à petite innovation". Mais "ce monde ne le permet plus", a-t-il argué. Le président a notamment délivré un satisfecit à l'amélioration des cadences de production du canon Caesar, du missile Mistral, de l'avion Rafale ou des radars de Thales.

Mais "d'autres ont tardé à comprendre le changement de contexte stratégique, l'importance de pouvoir livrer vite" et "ont, depuis un an et demi, manqué parfois des contrats et je le regrette", a-t-il glissé. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu avait, lui aussi, épinglé jeudi "des mauvais élèves", comme pour la production de missiles de défense sol-air Aster par MBDA. "Le pilotage par les délais est vital", a martelé Emmanuel Macron, appelant à ne "plus compter en années, mais en mois et semaines".

"Le choix et la maîtrise des coûts sont un impératif", a-t-il aussi fait valoir, invoquant le "devoir de citoyen" qui incombe à chacun car "chaque euro de la LPM (loi de programmation militaire, ndlr) doit être utile."