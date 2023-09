Visite de Charles III : le couple royal à la rencontre de la jeunesse à Saint-Denis

Après leur dîner au château de Versailles, le roi Charles III et la reine consort Camilla ont déambulé dans Saint-Denis ce jeudi matin. Ils ont commencé par visiter le village rugby, installé pour la Coupe du monde. Ils en ont profité pour échanger avec des jeunes de la ville autour du sport. La reine et Brigitte Macron en ont même profité pour jouer au tennis de table avec eux : "C'était une expérience unique d'avoir pu jouer avec la reine du Royaume-Uni. J'ai trouvé ça top qu'ils partagent un moment ici", confie Prithika Pavade, une jeune pongiste française.

Une rencontre avec le monde du football

Ensuite, le monarque britannique a rencontré des habitants en insertion professionnelle, suivis par la Mission locale de Saint-Denis. Quand en parallèle, la reine a rendu visite aux équipe de la Maison des Femmes, une structure de soins qui s'occupe des victimes de viol ou d'agression sexuelle. Après cela, le roi a été présenté à Didier Drogba et à deux footballeurs du Paris Saint-Germain : Presnel Kimpembe et Marie-Antoinette Katoto. Le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, a également fait le déplacement, et a offert au souverain un maillot du club parisien floqué à son nom.

Le couple royal a conclu sa visite par un passage dans la basilique de Saint-Denis, lieu qui abrite les tombes de nombreux rois de France. La visite du souverain britannique aura duré un peu moins d'une heure.