Violences sexistes : "Nos actions commencent à porter leurs fruits", assure Elisabeth Moreno

INTERVIEW

Le gouvernement en fait-il assez pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles ? Samedi, le collectif féministe #NousToutes et une soixantaine d'associations appellent à manifester dans Paris et dans de nombreuses villes françaises contre les violences faites aux femmes, et réclament notamment plus de moyens, et des politiques publiques "à la hauteur". Car ces acteurs de terrain déplorent des moyens "dérisoires". Invitée d'Europe 1, la ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes Elisabeth Moreno a défendu l'action de l'exécutif.

La ministre ne se rendra pas à la manifestation parisienne, qu'elle dit toutefois soutenir. "Je comprends le travail de militantisme de ces femmes qui, en permanence, veulent dénoncer les violences sexistes et sexuelles dont les femmes sont victimes. Mais je pense que c'est le temps des associations et que je n'ai pas à m'en mêler", explique-t-elle. "Ma place est de continuer à travailler pour lutter contre ces violences comme je le fais activement, et je serai ravie de partager toutes les actions concrètes que nous avons menées pour lutter contre ce fléau dans notre pays."

"Continuer à se mobiliser"

"Depuis que je suis arrivé dans le gouvernement, il y a un an et demi, j'ai énormément travaillé avec les associations", assure encore Elisabeth Moreno, qui réfute le chiffre avancé par les associations, qui estiment que l'Etat devrait consacrer un milliard d'euros par an à cette lutte, au lieu de 360 millions aujourd'hui. "Je suis incapable de vous dire où elles sont allé chercher ce chiffre (de 360 millions)", réagit-elle.

Et la ministre de dérouler les actions "concrètes" prises par le gouvernement, comme la mise en place du 3919, l'augmentation de 60% du nombre de places d'hébergement, ou encore le vote de "quatre lois pour accompagner les victimes et leurs enfants". "Chaque féminicide est un féminicide de trop, mais on peut voir que toutes ces actions commencent à porter leurs fruits", martèle Elisabeth Moreno, qui reconnaît toutefois qu'il faut "continuer à se mobiliser".

"L'ensemble du gouvernement est mobilisé contre les violences" et pour l'égalité entre les femmes et les hommes, insiste Elisabeth Moreno. D'ailleurs, le Premier ministre devrait faire "quelques annonces la semaine prochaine", indique-t-elle.