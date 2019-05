VIDÉO - Au Panthéon, l'hommage de Nathalie Loiseau à Simone Veil

Nathalie Loiseau s'est rendue jeudi au Panthéon pour rendre hommage à Simone Veil. La tête de liste LREM aux européennes était accompagnée de son colistier Jean Veil (en 78e position), célèbre avocat et fils de l'ancienne présidente du Parlement européen, comme l'annonçait Europe 1. "La construction a été un pari fou du 20e siècle. Rien ne la prédisait, rien n'était facile. Nous en sommes les héritiers et il faut nous en montrer dignes", a déclaré Nathalie Loiseau, interrogée sur BFMTV.

Nathalie Loiseau en visite au Panthéon pour rendre hommage à Simone Veil pic.twitter.com/japfGgFKGo — BFMTV (@BFMTV) 9 mai 2019

Une campagne difficile pour Loiseau. Nathalie Loiseau, qui a défendu jeudi les propositions écologiques qui figurent dans le programme du parti majoritaire, traverse une période difficile. La tête de liste LREM a affronté une tempête politico-médiatique à propos de sa présence sur une liste étudiante d'extrême-droite quand elle avait 23 ans, et a choqué en utilisant lundi soir le mot "blitzkrieg" lors d'une visite à Caen.

Le gouvernement s'est mobilisé ces derniers jours pour tenter de donner un second souffle à la campagne de Nathalie Loiseau, alors que le parti majoritaire patine dans les sondages. "On a choisi Nathalie Loiseau et on continue à croire en elle parce que c'est elle qui assumera les responsabilités au niveau européen", a assuré Stéphane Séjourné, directeur de campagne de la tête de liste LREM, interrogé jeudi soir sur Europe 1.