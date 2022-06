Vice-présidents, questeurs... On vous explique le bureau de l'Assemblée, élu ce mercredi

La nouvelle Assemblée nationale continue à s'organiser. Après l'élection historique de Yaël Braun-Pivet, première femme présidente du palais Bourbon, mardi, les députés vont désigner ce mercredi le bureau de l'Assemblée. Les présidents de groupe et la présidente de l'Assemblée vont choisir leurs vice-présidents, questeurs et secrétaires. À quoi correspondent exactement ces postes ? C'est toute l'administration du palais Bourbon.

Questeur, un poste convoité

Les vice-présidents, d'abord : ils sont six, quatre pour la majorité et deux pour l'opposition. Ils sont essentiellement chargés de remplacer le président au perchoir pendant les séances. Parmi les candidats, Sébastien Chenu pour le Rassemblement national, Caroline Fiat et Valérie Rabault pour la Nupes, ou encore Annie Genevard pour Les Républicains.

Autre poste clé, celui de questeur. Il y en a trois, deux pour la majorité et un pour l'opposition. Ils sont responsables de la gestion administrative et financière de l'Assemblée et définissent son budget. Un poste prestigieux, convoité à nouveau cette année par Éric Ciotti, des Républicains, mais aussi par Bastien Lachaud, de La France insoumise, ou encore Éric Woerth et Marie Guévenoux pour la majorité.

Douze secrétaires, huit commissions

Douze secrétaires complètent le bureau de l'Assemblée nationale. Ils assistent le président et veillent au bon déroulement des opérations lors des votes.

Enfin, il existe huit commissions permanentes, parmi lesquelles la commission des finances, celle de la défense ou la commission des lois. Elles sont chargées tout simplement d'examiner et d'amender les propositions et projets de loi en fonction de leur spécialité, avant qu'ils ne soient discutés en séance publique.