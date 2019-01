"Gilets jaunes" : le parti "Les Émergents" de Jacline Mouraud fondé à Orléans

Jacline Mouraud, figure des "gilets jaunes", a annoncé dimanche à Orléans la fondation du parti "Les Émergents", avec la volonté affichée de faire de la politique autrement.

"Pour une meilleure répartition des richesses". "On souhaite refaire de la politique avec du cœur et de l'empathie, aujourd'hui c'est le règne de l'argent. On veut tenir compte de tout le monde en œuvrant pour une meilleure répartition des richesses", a expliqué Jacline Mouraud, qui se veut "ni de droite, ni de gauche". Cette Bretonne de 51 ans a été à l'origine d'une vidéo virale postée en octobre sur Facebook qui avait dénoncé "la traque aux automobilistes" et avait ainsi initié le mouvement des "gilets jaunes".

"Énormément de personnes" souhaiteraient la rejoindre. En raison de menaces dont elle s'estime la cible, Jacline Mouraud a annoncé le lieu de la conférence de presse aux médias que quelques minutes avant son début et qui s'est finalement tenue dans un hôtel d'Orléans, ville choisie notamment pour sa position au centre de la France. Aux côtés du trésorier, d'une secrétaire et de deux autres membres, Jacline Mouraud a soutenu "qu'énormément de personnes voulaient rejoindre" le nouveau parti.

Pas pour les européennes mais pour les municipales. "Les Émergents" ne va pas proposer de liste aux élections européennes de mai mais compte être présent aux municipales de 2020. "Moi, je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'argent pour acheter à manger à ses enfants", a dit Jacline Mouraud, qui se présente comme hypnothérapeute et artiste.

Son programme. Lors de la conférence de presse, elle a dévoilé quelques éléments du programme des "Émergents", comme "stopper les projets 'climaticides'", "baisser le train de vie des élus", "développer des maisons de charité" en faisant appel "aux grands patrons" pour leur financement. Elle souhaite également "baisser la TVA sur les produits de première nécessité" ou encore "réviser la taxation des entreprises du CAC 40 pour une meilleure répartition entre salariés et actionnaires". Elle milite aussi pour "une tranche supplémentaire sur l'impôt sur le revenu".

"Le temps des revendications est passé". Interrogée sur l'évolution du mouvement des "gilets jaunes" qui se réunissent désormais chaque samedi dans différentes villes de France, Jacline Mouraud a estimé que "si c'était productif, on n'en serait pas à l'acte 11". "Le temps des revendications est passé : la phase A c'est fait, tout le monde sait ce qui se passe en France. Il faut passer à la phase B, et partir dans la construction et la proposition. Revendiquer sans proposer est un peu incohérent! ", a-t-elle dit à l'AFP.