«Un formidable élan populaire» : un an après sa création, le PS dresse un bilan de la Nupes

C'est une alliance qui a chamboulé le paysage politique à gauche. La Nupes - pour Nouvelle union populaire écologique et sociale - fête son premier anniversaire ce dimanche. Elle avait été impulsée par Jean-Luc Mélenchon, peu après la réélection d'Emmanuel Macron, pour les élections législatives de 2022. "Cette alliance a d'abord et avant tout soulevé un formidable élan populaire", estime le secrétaire général du Parti socialiste, Pierre Jouvet, au micro d'Europe 1. Cette alliance réunit les députés du PS, mais aussi de La France insoumise, du PCF et d'Europe-Écologie Les Verts.

"Un an après sa création, elle a permis à 151 députés d'être élus. Elle a permis à une gauche désunie qui ne se parlait plus depuis 25 ans, de décider de continuer, de cheminer ensemble pour changer la vie des gens", poursuit le secrétaire général dans Europe 1 Midi Week-end.

La construction d'un "espoir" à gauche

Au micro de Jacques Serais, Pierre Jouvet affirme que la Nupes "donne un horizon et une perspective qui nous amène à une responsabilité immense, celle de ne pas trahir et ne pas décevoir l'espoir de millions de femmes et d'hommes qui n'ont que la gauche et les écologistes pour les accompagner dans leur vie de tous les jours". "Cet espoir-là, c'est ça que nous devons construire et poursuivre", enchérit le secrétaire général du PS.

Toujours au micro d'Europe 1, Pierre Jouvet lance un appel aux partenaires de cette alliance : "Nous devons construire ensemble ce projet pour les Françaises et les Français, qui va leur dire que oui, voter pour des candidats de gauche et écologistes, ça va leur changer la vie à eux aussi dans leur quotidien. C'est ça que nous devons faire".