Ukraine :«Vladimir Poutine va vers un enlisement terrible et tragique»

Invité de Jean-Pierre Elkabbach dans Europe Matin, le député de Paris et délégué général de LREM, Stanislas Guerini, est revenu sur la guerre en Ukraine et sur l'invasion militaire russe. Il a estimé que Vladimir Poutine attendait la désunion de l'Europe et que la normalisation des relations avec le président russe à l'avenir semble compromise.

"Des crimes de guerre" en Ukraine

"Je crois que Poutine va vers un enlisement terrible et tragique. On voit que des enfants, des familles sont déchirés. Il y a en Ukraine des crimes de guerre, c'est ça qui est en train de se passer sous nos yeux. Et je ne crois pas que du jour au lendemain nous pourrons retrouver une sorte de dialogue apaisé et commercial avec la Russie. La normalisation des relations n'est pas pour demain, ce qui est en train de se passer aura des conséquences pour des décennies", a-t-il affirmé.

Pour le député, la responsabilité de la France est de trouver "le chemin pour la paix". "C'est notre rôle", a affirmé Stanislas Guerini. "On fait ce que les Ukrainiens nous demandent, on leur envoie des armes", a-t-il poursuivi.

Quant à l'Europe, il a rappelé que les Etats se sont mis en ordre de marche très rapidement. "Prendre des sanctions massives, envoyer des armes en Ukraine, accueillir les réfugiés... Voyez toutes les difficultés que nous avions à nous mettre d'accord sur ces sujets, et là en quelques jours nous l'avons fait. Tout comme bannir de nos antennes européennes les organes de propagande russe. Et il y a quelques années, c'était inimaginable. Alors est-ce que ça permet aujourd'hui de faire reculer Poutine, la réponse est non, pas encore."