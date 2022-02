Ukraine : après un troisième conseil de défense, quelle est la stratégie de l'Elysée ?

La guerre en Ukraine était au cœur d’un nouveau Conseil de défense samedi soir à l’Elysée. Le troisième convoqué par Emmanuel Macron depuis le début de la semaine. Et à l’issue de deux heures de discussions entre le président et plusieurs de ses ministres, la France a annoncé une nouvelle batterie de mesures. A commencer par l’augmentation des livraisons d’équipements militaires à l’Ukraine.

Pousser Poutine à acter un cessez-le-feu

La chute de Kiev n’est pas inévitable pour l'Elysée. Des armes à vocation défensives et du carburant vont donc être envoyés pour soutenir la résistance ukrainienne. Le rapport de force est tellement disproportionné, qu’il est impossible d’équiper l’Ukraine au niveau de la Russie, comme l'explique un conseiller.

La stratégie est donc de rendre le coût de la guerre excessif aux yeux de Vladimir Poutine afin de le pousser à être à l’initiative d’un cessez-le-feu. Et cela passe aussi par de nouvelles sanctions économiques. Outre celles décidées avec les Occidentaux sur la plateforme interbancaire Swift, des actions nationales pour geler des avoirs de personnalités russes ont été actées. Des mesures de lutte contre la propagande, également, dans le but de cibler les influenceurs et médias russes sur le sol européen.

Après ces annonces, tard samedi soir, Emmanuel Macron a une nouvelle fois souhaité prendre des nouvelles de Volodymyr Zelensky. Ce fut le quatrième entretien téléphonique entre le président français et son homologue ukrainien en l’espace de 48 heures