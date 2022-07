Uber files : quelle stratégie adopte l'Élysée face aux révélations visant Emmanuel Macron ?

Des révélations qui jettent un trouble. Dimanche, plusieurs médias internationaux ont révélé des documents internes d'Uber. On y apprend notamment qu'Emmanuel Macron a soutenu Uber en coulisses lorsqu'il était à Bercy pour faciliter l'implantation de la société en France, à une époque où le gouvernement y était hostile.

L'entourage du président évoque une "non-affaire"

Face à ces révélations, l'entourage du président évoque une "non-affaire". "Il n'y a rien", balaie-t-on d'un revers de main à l'Élysée. Il est normal que le ministre de l'Économie soit amené à échanger avec les différents acteurs du marché : c'est l'axe de défense de l'exécutif qui ne redoute officiellement pas la création d'une commission d'enquête parlementaire. Emmanuel Macron ne pourrait dans tous les cas pas être entendu au contenu de son immunité présidentielle.

La majorité fait bloc derrière Emmanuel Macron

L'Élysée, qui insiste sur le contexte de l'époque. "Tout le monde voulait faire tomber le monopole des taxis, explique un proche du président". Plus globalement, la majorité défend son chef. "Scandale bidon", tweete le député de Paris Benjamin Haddad, qui met en avant l'absence de contreparties reçues par Emmanuel Macron en échange de son aide à l'implantation d'Uber en France.

Rarement vu un « scandale » aussi bidon que #ubergate :

➡️ Pas de « deal »,

➡️ Aucun intérêt particulier retiré par Emmanuel Macron,

➡️ Aucune opacité: ses positions sur l’ouverture du marché était connues de tous,

➡️ Plus d’offre pour le consommateur et des emplois créés. — Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) July 11, 2022

Le son de cloche est le même chez Cédric O, l'ancien secrétaire d'État chargé du Numérique. "On peine à voir ce qui est répréhensible", dit-il. Cédric O, pour qui la véritable question est "de savoir si oui ou non son implantation en France a été une bonne chose socialement et économiquement".

La majorité est sereine donc face aux accusations de l'opposition qui parlent déjà du premier scandale de ce second quinquennat.