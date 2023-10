Terrorisme : «La puissance publique avoue qu'elle est l'impuissance publique», estime Philippe de Villiers

L'attaque dans un lycée d'Arras a bouleversé l'Hexagone. À peine trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, un autre enseignant a perdu la vie lors d'une attaque terroriste. Dominique Bernard, professeur de français, est mort poignardé par un ancien élève de l'établissement. Radicalisé, ce dernier était suivi par la DGSI depuis le mois de juillet et avait même été contrôlé la veille des faits, sans "qu'aucune infraction ne puisse lui être reprochée", explique le renseignement.

Face à la menace terroriste a appelé "à vivre dans une société de vigilance", estimant qu'il ne sera jamais possible d'éradiquer le risque terroriste dans un État de droit. "Est-ce que chacun se rend compte de ce que cela veut dire ?", s'alarme Philippe de Villiers au micro de La Grande interview Europe 1-CNews.

Un déséquilibre entre le citoyen et l'État

"Cela veut dire qu'en fait, ce pourquoi l'État a été inventé, c'est-à-dire, pour la protection des citoyens, n'existe plus", poursuit l'ancien député. "Normalement, entre l'État et les citoyens, il y a un échange. Le citoyen obéit à l'État, et en contrepartie, l'État le protège. Mais si tout à coup, l'État nous dit : 'Je ne peux plus vous protéger", alors l'échange n'est plus respecté, insiste l'ancien soutien d'Éric Zemmour.

"Donc là, on va nous accorder des subventions pour des gilets pare-balles ?", ironise l'ancien ministre."L'État dit : 'Je ne peux plus vous protéger'. Mais pourquoi ? À cause de l'État de droit, à cause des lois, à cause des juges. Il suffit de changer les lois et de faire obéir les juges (pour résoudre la situation), parce que l'État est plus important que l'État de droit", juge Philippe de Villiers.