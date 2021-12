Télétravail : Élisabeth Borne demande aux entreprises de l'élargir dès la rentrée

Le retour en force du télétravail en France. Alors que la mesure est devenue obligatoire pendant deux semaines au Portugal, mardi, la ministre du Travail Élisabeth Borne a demandé aux entreprises dans Europe Matin de se préparer à le "renforcer" pour la rentrée, le 3 janvier. Au micro de Lionel Gougelot, Élisabeth Borne souhaite "une cible de trois jours minimum pour les postes qui le permettent, voire quatre jours quand c'est possible". Une mesure qui intervient dans le cadre de la propagation rapide du variant Omicron du Covid-19 en France.

"Il faut accélérer le télétravail"

Cette demande de la ministre du Travail fait également suite à des demandes répétées aux entreprises de remettre progressivement en place le télétravail pour les salariés. "Aujourd'hui, on a une cible de deux à trois jours. On vient d'avoir les résultats de l'enquête que mène mon ministère. On voit qu'à peu près 60% des salariés peuvent facilement télétravailler, et qui l'ont fait la semaine dernière en moyenne trois jours par semaine", a-t-elle expliqué sur Europe 1. "C'est clair qu'avec la situation, il faut accélérer, renforcer le télétravail", a-t-elle appuyé. À l'inverse du pass sanitaire en entreprise, la ministre a affirmé que sur le travail à distance, "il y a eu un consensus avec les organisations patronales et syndicales, lundi".

Renforcement des contrôles

Pour que la mesure soit appliquée, Élisabeth Borne promet que "les contrôles de l'inspection du travail" seront "renforcés". "On est revenu comme on l'était au printemps dernier, à un rythme de 5.000 contrôles par mois. On avait recentrer l'action de l'inspection du travail sur d'autres sujets quand l'épidémie avait reculé", a-t-elle assuré. La ministre du Travail fait aussi confiance en la "responsabilité des employeurs et des salariés pour repasser à la vitesse supérieure sur le télétravail".

Et Élisabeth Borne d'énumérer les bonnes règles à respecter en entreprise : "Les jauges ont été maintenues. Il faut respecter une distance d'un mètre. Quand on est dans la restauration collective, c'est deux mètres puisqu'on est amené à retirer le masque". Renouvelant sa confiance en chacun, la ministre souligne que "tout le monde est conscient qu'on doit tout faire pour freiner cette épidémie. C'est à la fois un enjeu pour chacun d'entre nous, et c'est un enjeu aussi pour notre économie et nos emplois", a-t-elle conclu.