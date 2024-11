Cyril Hanouna - «Ta gueule, facho» : le député Bartholomé Lenoir explique pourquoi il a été insulté à l'Assemblée

Alors qu'il a été insulté de "facho" à l'Assemblée nationale, le député UDR de la Creuse, Bartolomé Lenoir, s'est montré excédé, au micro de On marche sur la tête, par le "brouhaha" constant "qui vient de l'extrême gauche" de l'hémicycle. "J'y vais de bon cœur parce que j'ai à cœur de défendre les Creusois et au contraire, je suis plus combatif que jamais", fait-il savoir, en ajoutant : "En fait, ils sont ma force, parce qu'à chaque fois qu'ils font ça, ça nous donne une énergie supplémentaire pour eux, pour essayer de les casser".

"J'ai révélé une réalité"

Mais pourquoi l'élu du Limousin a-t-il été insulté de la sorte ? L'intéressé explique que cela est dû à son intervention auprès de Bruno Retailleau qu'il a interrogé au sujet d'une zone occupée par "une centaine de personnes" dans la Creuse : "Il y a une zone dans la Creuse qui s'appelle la zone du Chammet, qui était occupée aujourd'hui par une centaine de personnes et qui est aussi une zone de repli lors de manifestations violentes. Et cette association dit notamment qu'elle prône une société post apocalyptique et il est manifeste que des partis d'extrême gauche les soutiennent", commence-t-il.

Il poursuit : "C'était insupportable pour moi. Donc j'ai interrogé le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a d'ailleurs confirmé le problème ici". Il explique ainsi avoir été insulté car, dit-il, les insoumis se seraient sentis "attaqués". "Puisque j'ai révélé une réalité, eh bien, ils insultent plutôt que reconnaître leurs faits".