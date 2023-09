Sureté nucléaire, climat et prix de l'électricité : deux lois énergie en préparation, indique Agnès Pannier-Runacher

Le gouvernement va présenter deux lois avant la fin de l'année sur l'énergie, l'une sur la réforme de la sureté nucléaire, l'autre sur le climat et un "dispositif pérenne" permettant "de conserver parmi les prix les plus bas d'Europe de l'électricité", a indiqué la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, mardi.

"Reprendre le contrôle sur les prix de notre électricité"

"A moyen terme je porterai deux lois dans les mois à venir pour réformer la gouvernance de notre système de sureté nucléaire et pour reprendre le contrôle sur les prix de notre électricité, plus largement sur l'énergie et le climat", a indiqué la ministre lors d'un briefing téléphonique avec la presse, son cabinet précisant que les deux textes avaient vocation à être présentés "avant la fin de l'année". "Il s'agit de mettre en place un dispositif pérenne qui permette de conserver parmi les prix les plus bas d'Europe tout en empêchant l'envolée des prix qu'on a connue ces derniers mois, contenus par le dispositif d'urgence qu'est le bouclier", a précisé la ministre.

Sur l'aspect climat et programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a aussi vocation à être inclus dans le même texte, la ministre "table sur le doublement de la production en matière de photovoltaïque et en matière de biogaz", sur "la stabilisation de la trajectoire d'éoliennes terrestres sur le rythme 2022, sur l'accélération des éoliennes marines pour pouvoir lancer un appel d'offre majeur fin 2024, début 2025". La ministre souhaite également un "rehaussement des investissements dans les stockages type batteries ou STEP" hydro-électriques.

Un "grand débat" sur les énergies renouvelables

"Dans cette programmation, nous intégrerons la relance du nucléaire avec EDF qui a un objectif managérial de 400 TWh de production", a-t-elle ajouté, en précisant que le gouvernement retiendrait "360 TWh par prudence". Idem pour les énergies renouvelables, le gouvernement souhaite retenir des objectifs de production un peu "plus prudents" que ce que la filière annonce être en mesure de produire.

"Je ne veux pas qu'on mette le système en danger par des objectifs surestimés" a-t-elle dit. Sur les énergies renouvelables, le cabinet de la ministre a indiqué qu'un "grand débat de six mois" allait s'ouvrir "en novembre" portant sur "les quatre façades maritimes". "Cela va nous permettre de gagner à peu près deux ans par rapport aux procédures actuelles" a indiqué la même source. Emmanuel Macron, lundi, avait donné un aperçu du calendrier législatif concernant l'énergie, qui n'était jusqu'à présent pas confirmé.

"La stratégie que nous avons validée aujourd'hui (...) permettra de mettre en consultation notre politique pluriannuelle de l'énergie dès octobre, d'avoir des réunions politiques en octobre et novembre sur le déploiement de l'éolien en mer, qui permettra de lancer le débat public sur l'éolien en mer, et qui nous permettra de tenir l'objectif des appels d'offres sur l'éolien en mer à horizon fin 2024, ce qui est absolument clé, et d'avoir une loi sur la production d'énergie pour le mois de décembre", a-t-il déclaré.