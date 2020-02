Station de ski enneigée par hélicoptère : "Ce n'est pas une voie possible", tranche Borne

"Enneiger des stations de ski par hélicoptère n'est pas une voie possible", a indiqué dimanche la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne, après la décision du conseil départemental de Haute-Garonne de déverser de la neige par hélicoptère sur la station de Luchon-Superbagnères. "Nous réunirons avec Jean-Baptiste Lemoyne (secrétaire d'Etat au Tourisme et au Commerce extérieur) les acteurs concernés dans les prochains jours", a-t-elle ajouté dans un tweet.

Le périmètre de cette consultation, qui aura lieu dans la semaine, n'est pas encore précisément fixé, elle devrait réunir en tous cas les responsables du domaine skiable de France, a-t-on indiqué dimanche à son cabinet. Le message d'Elisabeth Borne était clair avec ce tweet : il s'agissait de mettre un coup d'arrêt rapide, car il n'est pas possible de réitérer de telles opérations très polluantes, a tenu à souligner un de ses conseillers à l'AFP.

Un coût évalué entre 5.000 et 6.000

Cette réunion vise aussi à chercher des solutions pour les élus locaux, les transports de neige par camions étant également problématiques, selon la même source. Afin de pallier le manque d'enneigement dans la station pyrénéenne, le conseil départemental de Haute-Garonne avait pris une mesure spectaculaire, en faisant livrer de la neige par hélicoptère sur certains tronçons vendredi et samedi.

Il a fallu deux heures et demie d'hélicoptère pour transporter quelque 50 tonnes de neige. Le coût est évalué entre 5.000 et 6.000 euros, mais "en terme de retour sur investissement, il faut multiplier au moins par dix", avait justifié le syndicat mixte chapeautant cette station. Selon le syndicat, entre 50 et 80 personnes vont pouvoir travailler grâce à cette opération : le personnel de la station, mais aussi les moniteurs, les loueurs de matériel, les restaurateurs.

L'initiative, très dispendieuse et très peu écologique en termes d'émission de CO2, a suscité une vague de réactions très critiques dans les médias, alors que le gouvernement met en avant la priorité environnementale pour réduire les émissions de CO2.