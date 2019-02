Soupçons de fraude fiscale : l'enquête contre le député Thierry Solère confiée à un juge d'instruction

L'enquête ouverte à Nanterre en septembre 2016 à l'encontre du député LREM Thierry Solère, initialement pour fraude fiscale mais depuis élargie à d'autres infractions, a été confiée à un juge d'instruction, a indiqué lundi le parquet dans un communiqué.

L'information judiciaire a été ouverte le 1er février à l'encontre du député ainsi que de six autres personnes et six personnes morales, notamment pour les chefs de fraude fiscale, détournement de fonds publics, trafic d'influence, abus de biens sociaux et financement illicite de dépenses électorales.