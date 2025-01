SONDAGE - Près d'un Français sur deux est en faveur de la création d’un ministère de l’efficacité gouvernementale en France

Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le "Journal du Dimanche", réalisé auprès d'un panel de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus, 48% des Français sont en faveur de la mise en place d'un ministère de l'Efficacité gouvernementale sur le modèle américain de Donald Trump.

Donald Trump avait indiqué le mardi 12 novembre dernier qu'il comptait nommer l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, à la tête d'un ministère nouvellement créé de l'"efficacité gouvernementale", conjointement avec l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ensemble, ces deux Américains formidables traceront le chemin pour mon administration afin de démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles, et restructurer les agences fédérales", avait déclaré le président élu une semaine plus tôt face à Kamala Harris, assurant que ses deux alliés de campagne allaient "envoyer des ondes de choc dans le système".

Si ce ministère venait à se montrer efficace, la question suivante pourrait se poser : est-ce que cela pourrait-être amené à voir le jour en France ? Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le "Journal du Dimanche", intitulé "Êtes-vous pour ou contre la création d’un ministère de l’efficacité gouvernementale en France sur le modèle proposé par Donald Trump aux États-Unis ?", 48% des Français seraient favorables à cette idée.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans le détail, le sondage publié ce jeudi 23 janvier démontre que les hommes (55%) sont plus enclins que les femmes (42%) à voir un tel ministère exister dans le futur. Concernant les tranches d’âge, les sondés âgés de 18 à 24 ans (43%) sont les plus réticents à la création de ce ministère. Ils sont suivis de près par les 65 ans et plus (46%), puis par les 35 à 49 ans (47%). Du côté de la catégorie socio-professionnelle, les interrogés sont indécis puisque le "oui" ne l’emporte que chez les CSP - (51%), tandis que pour les CSP + (47%) et les inactifs (47%), c’est le "non" qui est légèrement majoritaire.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Sur le plan politique, les résultats diffèrent cette fois plus largement. Si le "oui" l’emporte assez largement chez les sympathisants de l’extrême droite (70%), les partisans de la France insoumise (LFI) sont visiblement défavorables à l’idée de voir un ministère de l’efficacité gouvernementale. Ils sont uniquement 34% à partager cette idée, contre 35% chez le Parti socialiste (PS) et 39% chez les Écologistes. Du côté de Renaissance (44% pour), comme les partis de gauche, c’est le "non" qui l’emporte, alors que pour la droite, les avis sont beaucoup plus partagés mais le "oui" l’emporte (57%).



*Sondage réalisé les 21 et 22 janvier par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.