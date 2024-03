SONDAGE - 57% des Français estiment qu’il faut revenir sur l’interdiction du cumul des mandats

C'est une loi qui a récemment soufflé sa dixième bougie, mais qui a peut-être fait son temps. Le non-cumul des mandats promulgué pendant le quinquennat de François Hollande, c'est-à-dire l'interdiction pour les députés et sénateurs d'occuper également une fonction exécutive locale comme celle de maire, n'est plus du goût des Français. C'est ce qui ressort de notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et "Le Journal du dimanche"* : 57% des personnes interrogées estiment qu'il faut revenir sur cette interdiction.

Un clivage Paris-Province

Une idée qui est acceptée par une majorité des sympathisants de gauche (55% contre 44%), peu importe la sensibilité. Ainsi, les électeurs de la France insoumise sur 56% à y être favorable, quand les Verts sont 64% à penser qu'il faut revenir à la possibilité d'un cumul. Les sympathisants du PS sont quant à eux les plus frileux à cette idée, avec une courte majorité à 51%. À droite, la majorité est plus nette avec 65% contre 35%. Les Républicains sont les moins séduits par cette idée avec 60% pour, quand les sympathisants du Rassemblement national sont 68%. Finalement, seuls les électeurs de la majorité ne suivent pas la tendance, avec seulement 46% d'opinion favorable.

Sur cette question du non-cumul des mandats, le clivage ne se fait donc pas selon les opinions politiques, mais selon le lieu d'habitation des sondés et le nombre d'habitants. Ainsi, si les Franciliens sont contre un retour au cumul à 51%, les Français en province sont 59% à penser le contraire. Plus spécifiquement, les sondés qui habitent dans une commune rurale y sont favorables à 61%, tandis qu'au sein de l'agglomération parisienne (Paris et sa petite couronne), les avis sont partagés à 50%-50%.

Seuls les 18-24 ans sont contre

Dans le détail, les sondés qui vivent dans une commune entre 2.000 et 19.999 habitants veulent un arrêt du non-cumul à 53%. Entre 20.000 et 99.999, ils sont 62% et dans les villes de plus de 100.000 habitants, ils sont 57%. L'Île-de-France fait donc figure d'exception au sein d'une France qui se rassemble en majorité derrière un retour au cumul des mandats.

Et le constat est similaire à l'aune du sexe et de l'âge des sondés puisque les moins de 35 ans sont 52% à vouloir un retour en arrière, les 50 ans et plus sont 60% et les 65 ans et plus sont même 62%. Seuls les 18-24 ans ne sont pas acquis à cette idée, puisqu'ils sont 46% à être pour et 52% à être contre.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 5 et 6 mars 2024. Échantillon national représentatif de 1.013 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.