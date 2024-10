«Si le gouvernement Barnier est renversé, il n'y a plus de solution institutionnelle», estime Jean-François Copé

Les débats sont mouvementés autour de la question du Budget 2025. Après ne pas réussir à avoir terminé l'examen de la partie recettes du projet de loi Finances, les députés sont passés à un autre pan brulant : le budget de la Sécurité sociale. Encore une fois, les passes d'armes entre le gouvernement et l'opposition se multiplient, tandis que l'idée de censurer l'équipe de Michel Barnier reste ancrée dans l'esprit de certains élus.

Invité ce mercredi matin, le maire Les Républicains de Meaux s'inquiète de voir potentiellement le chef du gouvernement, être censuré. "Si le gouvernement Barnier est renversé, dans la minute qui suit, il n'y a plus de solution institutionnelle", prévient-il.

Vers "une crise financière et sociale" ?

"Je n'ai aucun doute" que ça sera le chaos s'il arrive un malheur à ce gouvernement, assure l'ancien ministre. Il faut bien que chacun l'entende, parce qu'en réalité, on ne trouvera pas une deuxième solution. Il n'y a pas 36 Michel Barnier qui peuvent prendre le relais du Premier ministre", s'alarme-t-il.

Pour Jean-François Copé, on passerait alors "d'une crise politique à une crise institutionnelle et au passage, on aura une crise financière et une crise sociale", regrette-t-il.