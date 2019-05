Seuls 23% des 18-25 ans comptent aller voter le 26 mai : "L’échelon européen n’est pas familier pour les jeunes Français"

INTERVIEW

Plus de trois jeunes sur quatre ne comptent pas aller voter aux européennes, le 26 mai, selon une enquête réalisée par l’Ifop* et publiée jeudi. La participation des 18-25 ans à ce scrutin marque un profond écart avec le reste des Français : elle ne serait que de 23%, contre plus de 40% pour le reste de la population. "C’est une logique de vanité du vote ; le sentiment que voter à ces élections est vain, que ça ne changera pas la situation de ces jeunes, que ça n’améliorera pas la vie dans la société", décrypte au micro de Matthieu Belliard, dans Le Grand journal du soir sur Europe 1, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’Ifop.

Dans cette enquête, 23% des jeunes interrogés considèrent en effet que ces élections ne changeront rien à la société, ou à leur propre situation (20%). "Tout se passe comme-ci les jeunes […] ne voyaient pas l’intérêt de voter à une élection qui ne change pas le quotidien des Français, à la différence d’une élection municipale ou présidentielle."

Des jeunes qui ne savent pas à quoi sert l'UE

Par ailleurs, les jeunes interrogés ne sont que 31% à se déclarer bien informer sur l’Union européenne. "Ça n’est pas beaucoup moins que l’ensemble des Français", relève notre sondeur. "S’ils connaissent les institutions européennes, ils ne voient pas très bien à quoi sert l’Europe et surtout en quoi elle peut avoir des effets positifs pour eux", explique-t-il. "L’échelon européen n’est pas familier pour les jeunes Français", résume Frédéric Dhabi.

Il note toutefois que sur certains sujets, comme les questions environnementales, les 18-25 ans ont pleinement conscience que "les solutions ne se trouvent plus à l’échelle de la France mais à l’échelle européenne". "C’est peut-être un levier pour favoriser la participation", conclut-il.

*L'enquête a été menée selon la méthode des quotas auprès de 1.498 personnes représentatives de la population, âgées de 18 à 25 ans, par un questionnaire auto-administré en ligne du 15 au 24 avril.