Service national universel : Gabriel Attal annonce la mise en place d'"un module d’auto-défense" pour les filles

INTERVIEW

Dans quelques mois, à partir de juin, le Service national universel (SNU) sera expérimenté dans 13 départements par 2.000 à 3.000 jeunes. La campagne de recrutement, qui s’adresse à des jeunes qui sont en Troisième cette année, a commencé depuis le début du mois de mars. "Ça fait à peine deux semaines que l’on a lancé les inscriptions, on a 1.500 jeunes déjà inscrits, ça veut dire que trois-quarts des places sont déjà pourvues", a salué au micro du Grand Rendez-vous, sur Europe 1, Gabriel Attal, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale, en charge de la jeunesse et de ce dossier.

Apprendre aux jeunes filles à se défendre. Ce responsable gouvernemental s’est également félicité du succès rencontré par la consultation numérique mise en place pour définir les contours et le contenu de ce SNU. "Il y a des demandes particulières. Dans la consultation numérique, il y avait une demande très forte que l’on n’avait pas forcement anticipée, et qui venait des jeunes filles de tous les territoires et tous les milieux sociaux : une demande de modules de formation à l’auto-défense", relève-t-il. Une attente à laquelle le gouvernement a souhaité répondre : "Je peux vous annoncer qu’il y aura, dès la phase pilote du SNU, un module d’auto-défense pour elles", annonce ainsi Gabriel Attal.

Un uniforme aux couleurs de la République. Par ailleurs, le secrétaire d'Etat en a également dit un peu plus sur l'uniforme que porteront les jeunes appelés. Pour donner vie à cette tenue, il avait lancé un concours dans treize lycées professionnels avec filière mode et design. "Les couleurs et les valeurs de la République seront très présentes dans l'uniforme", promet-il. "Il y aura du bleu-blanc-rouge, un logo, un insigne que le jeunes ont imaginé", explique Gabriel Attal, qui évoque "un polo". "Il pourra aussi y avoir d’autres éléments : une devise pour le Service national, et peut-être un élément qui permette d’identifier le numéro de la compagnie des jeunes", précise-t-il encore. Les jeunes pourront conserver cet uniforme une fois leur service terminé.

Un ministre aux côtés des appelés. Ce membre du gouvernement assure également qu'il s'investira à titre personnel lors de la phase de test du SNU. "Je suis encore à peu près jeune, j’irai faire mon Service national universel avec eux en juin prochain", glisse Gabriel Attal qui vient de fêter ses 30 ans. "Je revêtirai la tenue, et je passerai une journée dans chacun des 13 départements."