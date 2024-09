À Matignon, Michel Barnier réunit ses ministres pour peaufiner sa feuille de route et afficher une cohésion

Réuni au grand complet ce vendredi après-midi à Matignon pour son séminaire gouvernemental, le gouvernement Barnier a défini les principaux axes de la déclaration de politique générale que le Premier ministre prononcera mardi 1er octobre à l'Assemblée. L'occasion de donner l'image d'un gouvernement rassemblé autour de la même ligne politique.

Après les fausses notes de la semaine et les recadrages de ministres, ce séminaire visait à afficher la cohésion du gouvernement et à diffuser l'idée d'une méthode Barnier : écoute, échange, travail collectif... Le Premier ministre ne veut plus entendre parler de couac. Sur la photo de famille officielle prise ce vendredi, Michel Barnier est placé entre Bruno Retailleau et Didier Migaud, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux, qui ont affiché leurs divergences de vue cette semaine sur les questions de sécurité et d'autorité.

Sur le fond, il s'agissait surtout de préparer cette échéance importante de la déclaration de politique générale. Cinq thèmes ont été abordés : pouvoir d'achat, territoire et services publics, économie, intégration, immigration et transition écologique. Et pour travailler, les ministres ont été répartis au sein de groupes pour se mélanger, insiste Matignon en mettant côte à côte des profils venus d'horizons divers et de sensibilités différentes.