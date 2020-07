Séminaire gouvernemental : Jean Castex demande à ses ministres d'aller sur le terrain "pour entendre les demandes des Français"

C’est une tradition depuis le début du quinquennat et Jean Castex ne s’y est pas dérobé. Le chef du gouvernement a réuni samedi matin ses ministres pour un séminaire gouvernemental de trois heures. L’objectif était de fixer le calendrier des réformes à venir et de faire un point sur les dossiers en cours pour que tous les ministres accordent leurs violons.

Au programme de cette matinée de travail : le Ségur de la Santé, la loi bioéthique et les discussions sur la réforme des retraites. L’occasion aussi de faire un point sur la méthode Castex, celle "du dialogue et de la concertation" avec les élus locaux, les syndicats, les entreprises et les associations.

Accélérer la mise en oeuvre des décisions prises par l'exécutif

"L’efficacité, ça n’est pas seulement aller vite, c’est embarquer du monde autour de soi pour que, très concrètement, ce qui se décide à Paris se mette en œuvre de manière très concrète", a expliqué à l’issue de ce séminaire Gabriel Attal, le nouveau porte-parole du gouvernement. "Je l'ai rappelé : je souhaite que les ministres aillent sur le terrain pour entendre les demandes des Français, des entreprises et des élus locaux", a twitté pour sa part le chef du gouvernement pendant cette réunion.

Et pour parvenir à davantage d’efficacité, le nombre de collaborateurs ministériels devrait augmenter. Les ministres vont pouvoir disposer de quinze collaborateurs à temps plein, contre dix précédemment. Dans l’après-midi, le Premier ministre doit encore s’entretenir avec les associations d’élus locaux pour un premier contact.