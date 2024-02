Salon de l'agriculture : «La politique, ce n'est pas de la téléréalité» lance Maud Bregeon au sujet de Jordan Bardella

Deux salles et deux ambiances au Salon de l’agriculture. Après les huées et les cris de ce samedi contre le président de la République Emmanuel Macron pour l’inauguration du Salon, Jordan Bardella a pu déambuler tout sourire et sans heurt dans les allées à la rencontre des agriculteurs lors de sa visite au Salon. Interrogée sur cette différence d'accueil, Maud Bregeon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, estime que "la politique n'est pas de la téléréalité et qu'on ne se mesure pas à l'applaudimètre ou au nombre de vues sur Tiktok".

Plus d'informations à suivre...