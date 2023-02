Salon de l'Agriculture 2023 : blessée à la jambe, Marine Le Pen renonce à sa visite

Oeuvrer à la paix n’est pas un acte d’allégeance si ce n’est à l’intérêt du monde et à la considération des hommes.



En ce qui me concerne, je continuerai à porter inlassablement le message d’indépendance et de paix qui fut, je le crois, l’honneur de notre Patrie. pic.twitter.com/AsM7YuxxVa