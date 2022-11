Ristourne à la pompe : «Il faut en sortir progressivement», assure Clément Beaune

Dès ce mercredi, la ristourne sur les prix du carburant, attribuée par l'État, passera de 30 centimes à seulement 10 centimes par litre. Est-ce bien raisonnable dans un tel contexte ? "Gouverner, c'est choisir et prendre ses responsabilités", a lancé Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, invité d'Europe Matin mardi. "Il y a une ristourne qui a été importante, 50 centimes par litre. Je rappelle, aucun pays européen n'a fait cela. On a toujours dit qu'il fallait en sortir progressivement d'ici la fin de l'année", a-t-il ajouté.

La remise à la pompe devait se terminer le 1er novembre mais face à la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement avait pris la décision de prolonger la ristourne de 30 centimes par litre à la pompe jusqu'au 15 novembre. "On a décalé pour ne pas pénaliser les Français, puis justement pour éviter des phénomènes sans doute encore plus difficiles de surconsommation, voire de ruées", a-t-il expliqué au micro d'Europe 1 mardi. Mercredi, Total, qui applique une remise supplémentaire dans ses stations, diminuera aussi sa réduction, passant ainsi de 20 à 10 centimes.

"On ne va pas vivre tout le temps avec une ristourne prise en charge par le contribuable"

Clément Beaune se défend de retirer une aide aux automobilistes et rappelle que ces mesures ont coûté "plus de 7 milliards d'euros à l'État". "La ristourne sur le carburant est un geste que font les contribuables pour éviter que le carburant soit trop cher. Il faut en sortir progressivement parce qu'on ne va pas vivre tout le temps avec une ristourne prise en charge par le contribuable", a poursuivi le ministre.

La ristourne à la pompe remplacée par une aide aux gros rouleurs

Si la ristourne à la pompe disparaîtra à la fin de l'année, le gouvernement envisage la mise en place d'une "aide aux gros rouleurs". Une aide destinée aux Français qui ont une voiture, qui l'utilisent régulièrement, sous conditions de revenus. "On est en train de définir les seuils, l'idée est d'aider les ménages les plus contraints et les plus modestes", a précisé Clément Beaune. Pour en bénéficier, il faudra se rendre sur un site Internet, communiqué prochainement par l'exécutif, sur lequel il faudra indiquer son niveau de revenu, ainsi qu'un "certain nombre d'éléments" sur son véhicule, indique le ministre des Transports. "On vous dira comment et quand vous avez droit à cette ristourne ciblée", a-t-il ajouté.

Concernant les pénuries de carburant, le ministre des Transports se veut rassurant, nous ne sommes plus "dans une situation de blocage des dépôts et des raffineries", "bien sûr qu'il y aura du carburant qui arrivera dans les stations-service."