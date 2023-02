Motion référendaire du RN : «Nous ne pouvons pas collaborer avec un régime fascisant», réagit Sandrine Rousseau

Un référendum sur les retraites va-t-il aboutir ? En l'absence de jurisprudence, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a décidé mardi d'un tirage au sort pour choisir la motion référendaire soumise au vote des députés. Le groupe Rassemblement national (RN), emmené par Marine Le Pen, est sorti gagnant au grand dam de l'alliance de gauche Nupes qui dénonce un "détournement démocratique". "Le groupe écologiste ne votera pas cette motion référendaire - non pas que nous ne souhaitons pas ce référendum, nous le souhaitons - mais nous ne pouvons pas collaborer avec un régime fascisant comme l'est le Rassemblement national avec les racines qui sont les siennes et qui viennent de la collaboration française", a réagi la députée EELV Sandrine Rousseau au micro d'Europe 1 mercredi.

"Une ligne rouge" à ne pas franchir

"C'est une ligne rouge que je ne franchirai jamais. Je ne voterai pas cette motion référendaire parce qu'il n'y a pas de collaboration possible avec ce mouvement, d'aucune manière, même sur un même texte", a-t-elle insisté au micro d'Europe 1.

Les députés de gauche avaient déposé leur "motion référendaire" le 23 janvier, un jour avant celle du RN. S'appuyant sur le règlement de l'Assemblée nationale, Sandrine Rousseau regrette que "la règle qui s'est jusqu'à présent toujours appliquée à l'Assemblée" à savoir "prendre la première motion référendaire déposée" ne soit pas appliquée. Une règle contredite par la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet qui assure qu'il n'existe aucune "dispositions réglementaires précises et de précédents" dans ce genre de situation. Seule la conférence des présidents de l'Assemblée nationale était donc en mesure de fixer les règles applicables, a-t-elle assuré.

"Ils sont irresponsables"

"Ce sont des règles qu'elle invente", répond Sandrine Rousseau. "Ils l'ont fait, précisément, pour obtenir ce résultat. Ils jouent leurs cartes mais je dis que ce sont des cartes très dangereuses et je ne participerai pas à ce jeu." La députée EELV conclut : "LREM, Renaissance jouent beaucoup avec le Rassemblement national et quand on joue avec des allumettes, on peut mettre le feu. En l'occurrence, je pense qu'ils sont irresponsables", a-t-elle assuré.