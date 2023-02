Retraites : «Le gouvernement fait de la provocation», juge Manon Aubry

Malgré la pression de la rue et de l'opposition, le gouvernement ne plie pas. Les trois mobilisations contre la réforme des retraites ont-elles servi à quelque chose ? Deux nouvelles dates de manifestation sont prévues, ce samedi et le jeudi 16 février. Des actions plus radicales pourraient aussi être décidées. Les syndicats évoquent de plus en plus ouvertement l'option d'un mouvement plus dur, avec des grèves reconductibles, voire des blocages.

"On a essayé de s'opposer politiquement, à l'Assemblée nationale, dans la rue, huit Français sur dix sont contre et le gouvernement reste absolument sourd", s'est exclamée l'eurodéputée Manon Aubry, invitée d'Europe Matin jeudi avant de rappeler les propos tenus par le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, "il y a un risque que ça dégénère".

Selon la coprésidente de la Gauche au Parlement européen, l'exécutif "fait de la provocation". "Quand ils veulent voler les deux meilleures années de la retraite pour les transformer en deux pires années de la vie, ils font de la provocation."

Environ 20.000 amendements déposés à l'Assemblée dont 13.000 par La France insoumise (LFI). Un chiffre conséquent qui rend incertain l'examen du texte dans sa totalité, avant la transmission au Sénat. Sur Europe 1, Manon Aubry s'est défendue d'empêcher le débat. "Qui contraint le débat ? Le gouvernement. Utiliser l'article 47.1 c'est un dévoiement de la Constitution", a-t-elle lancé. "Autant d'amendements ont été déposés pour être maître du temps."

