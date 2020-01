Retraites : l'âge pivot est "juste et efficace", affirme Gérald Darmanin

Le gouvernement estime que l'âge pivot, que rejettent les syndicats, est une mesure "juste et efficace" pour équilibrer le système des retraites, même s'il est "ouvert à un cocktail de propositions", a affirmé jeudi le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. "Le gouvernement continue de penser que l'âge pivot est une mesure juste et efficace. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit travailler un peu plus longtemps", déclare-t-il dans un entretien au Figaro, ajoutant toutefois que "le Premier ministre a toujours dit qu'il était ouvert à un 'cocktail de propositions'".

Plus d'informations à suivre.