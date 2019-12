Retraites : "Il y a des marges de manœuvre" sur l'âge d'équilibre, assure Édouard Philippe

Le Premier ministre Edouard Philippe a estimé jeudi soir qu'il y avait "des marges de manoeuvre" sur l'âge d'équilibre qu'il souhaite introduire dès 2022 pour inciter à travailler plus longtemps et équilibrer les comptes dans le cadre de la réforme des retraites. Réaffirmant qu'il ne souhaitait pas une "baisse des pensions" ou une "hausse du coût du travail" par une augmentation des cotisations, le chef du gouvernement a ajouté, à l'issue d'une réunion avec les syndicats (sortis déçus) : "Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait que l'âge d'équilibre" comme mesure budgétaire. "Il y a des marges de manoeuvre, elles ne sont pas immenses, nous le savons tous, mais elles existent : je propose et je redis ma proposition aux organisations syndicales d'en discuter" en janvier, a-t-il ajouté.

Édouard Philippe favorable à une retraite progressive pour les fonctionnaires

"Dès les premiers jours de janvier avec le secrétaire d'État (Laurent Pietraszewski), nous consulterons les partenaires sociaux et je proposerai, mi-janvier, une méthode qui nous permettra soit d'atteindre un accord qui pourrait se substituer à la solution que j'ai proposée, soit, à tout le moins, d'améliorer celle-ci en tenant compte des propositions des syndicats", a poursuivi le Premier ministre, à propos de l'objectif d'équilibre financier proposé par le gouvernement.

Le chef du gouvernement s'est également dit favorable à une retraite progressive pour les fonctionnaires. Édouard Philipppe "souscrit totalement" à l'extension aux fonctionnaires du dispositif de retraite progressive existant dans le privé. "Plusieurs organisations syndicales ont demandé l'ouverture de la retraite progressive à la fonction publique, en particulier aux enseignants et aux personnels hospitaliers, idée à laquelle je souscris totalement", a déclaré le locataire de Matignon, précisant qu'une concertation à ce sujet débutera en janvier "pour aboutir rapidement".