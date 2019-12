Retraites : Edouard Philippe présentera mercredi "l'intégralité du projet du gouvernement"

Le Premier ministre Edouard Philippe présentera mercredi à 12 heures "l'intégralité du projet du gouvernement" de réforme des retraites, après de nouveaux échanges avec les syndicats en début de semaine, a-t-il annoncé vendredi, lors d'un point presse. Le projet de réforme sera communiqué devant le Conseil économique et social, a précisé Edouard Philippe.

"Ma logique ne sera jamais celle de la confrontation", a-t-il assuré, avant de "déplorer" les nombreuses désinformations qui circulent, selon lui, autour de la réforme préparée par le gouvernement. Il a encore plaidé pour la disparition des régimes spéciaux et la mise en place d’un régime universel. "Les Français savent qu’au fur et à mesure nous allons devoir travailler plus longtemps", a-t-il ajouté.

"Aujourd’hui encore la grève est importante. Elle est moins puissante à l’Education nationale mais reste forte dans les entreprises de transports publics comme la SNCF et la RATP", a également concédé Edouard Philippe au deuxième jour de la mobilisation. "J’entends ceux qui souffrent, ou en tout cas qui subissent les désagréments liés à l’exercice de ce droit de grève", a-t-il poursuivi. Le locataire de Matignon a assuré que le gouvernement prendrait des mesures pour inciter au covoiturage et au télétravail. Il a également évoqué "la mise en place de lignes de bus à l’intérieur des villes ou entre les villes".