Retraites : Édouard Philippe n'est "fermé sur aucune modalité" concernant l'âge pivot

Édouard Philippe a indiqué mardi matin qu'il n'était "fermé à aucune modalité" concernant la mise en place d'un âge pivot pour inciter à travailler plus longtemps, au 34e jour de grève contre la réforme des retraites. "L'équilibre du système (de retraites) doit être garanti", et "je propose de le garantir par la mise en place d'un âge pivot", a-t-il indiqué. "Mais si les organisations syndicales et patronales s'entendent pour un meilleur système, je le prendrai", a affirmé le Premier ministre, interrogé sur cette mesure qui fâche la CFDT et pour laquelle le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a suggéré un malus limité dans le temps, et non à vie.

Édouard Philippe a aussi indiqué qu'il avait demandé aux préfets de mobiliser les forces de l'ordre "pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocages de dépôts" de carburants ou de raffineries. "Nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de difficultés d'approvisionnement", a-t-il assuré, alors que la CGT de la chimie a appelé à bloquer raffineries et dépôts de carburants de mardi à vendredi.