Retour «à la normale» pour les visas délivrés aux Algériens : un tournant dans la relation diplomatique ?

Serait-ce un tournant dans la relation diplomatique entre la France et les pays du Maghreb ? Après la Tunisie fin août et le Maroc vendredi dernier, Paris a annoncé ce week-end un retour à la normale de l'octroi de visas aux ressortissants algériens. Pour rappel, l'année dernière les autorités françaises avait réduit de moitié le nombre de visas accordés à Alger et Rabat.

En 2021, la France avait décidé de restreindre la délivrance de visas

La fin de la brouille, tout est pardonné. En plein week-end de finale de Coupe du monde, la France a changé de pied dans le match diplomatique qui l’opposait au Maroc et à l’Algérie. Fini le coup de pression sur les visas : depuis un an, Paris avait réduit leur nombre de 50% afin de pousser Alger et Rabat à accepter d'accueillir leurs ressortissants expulsés de France.

Un point de friction qui s'explique par les chiffres du ministère de l'Intérieur : entre janvier et juillet 2021, Paris avait demandé près de 600 laissez-passer consulaires à l’Algérie mais Alger n’en avait délivré que 31, soit seulement 5%.

Depuis Emmanuel Macron ou encore Élisabeth Borne se sont rendus sur place ces derniers mois. Et si Algérie n'a fait aucune déclaration officielle sur cette question, ni pris d'engagement concret en termes de chiffres, la France veut selon Gérald Darmanin "continuer de montrer sa grande volonté de coopération". Reste à savoir si ce pas effectué par la France sera suivi des chiffres dans les prochains relevés des OQT, alors qu’Emmanuel Macron a lui prévu de se rendre au Maroc au premier trimestre 2023.