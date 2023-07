Remaniement : Marlène Schiappa quitte le gouvernement

La secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire et de la Vie associative, Marlène Schiappa, épinglée pour sa gestion du Fonds Marianne, va quitter le gouvernement, a annoncé jeudi une source proche du dossier. Les informations récurrentes sur son départ sont "exactes", a-t-on confirmé de même source. Marlène Schiappa, 40 ans, a aussi fait couler beaucoup d'encre en s'affichant en avril en couverture du magazine Playboy, une initiative alors qualifiée de "pas du tout appropriée" par la Première ministre Elisabeth Borne.

Cette figure de la Macronie, électron libre au parler "cash" et abonnée aux plateaux télé, a été membre quasi-permanente des équipes gouvernementales depuis mai 2017. Avant d'être en charge de l'économie sociale et solidaire, elle s'était surtout imposée auprès de l'opinion publique comme secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité femmes/hommes et de la lutte contre les discriminations (2017-2020), une fonction qui lui a permis de s'investir notamment dans la lutte contre les violences conjugales et les féminicides.

"Ma probité est intacte"

Mais elle a fini par être emportée par le scandale du fonds Marianne. Ce dispositif, qu'elle a lancé en 2021 après l'assassinat de Samuel Paty pour financer des contre-discours à l'islam radical, a donné lieu à des soupçons de mauvaise gestion et de gaspillage d'argent public.

Etrillée début juillet par une commission d'enquête sénatoriale consacrée à ce dossier controversé, l'intéressée estimait toutefois être sortie par le haut de cette affaire: "Ma probité est intacte", affirmait-elle encore dimanche au quotidien Corse-Matin.