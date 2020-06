Remaniement : les pistes de Gilles Le Gendre, une "fuite" organisée par l'Élysée, selon Jacob

INTERVIEW

Révélé par Marianne, le document a secoué la majorité LREM. Vendredi, l'hebdomadaire a publié une note sur un remaniement ministériel rédigée par le chef de file des députés LREM Gilles Le Gendre et adressée fin-mai à Emmanuel Macron. Une note dans laquelle il propose des pistes de casting gouvernemental en cas de remaniement, tout en égratignant au passage le Premier ministre Édouard Philippe, "qui se garde bien d'intervenir dans les affaires de la majorité", et en proposant Jean-Yves Le Drian ou Bruno Le Maire pour lui succéder à Matignon. Dimanche, dans le Grand rendez-vous Europe1/Les Échos/Cnews, le président de LR Christian Jacob juge cet épisode "hallucinant", et assure que cette fuite dans la presse a été directement orchestrée par l'Élysée pour fragiliser le chef du gouvernement.

Une fuite "pour organiser la pression contre Édouard Philippe"

Pour Christian Jacob, cette nouvelle crise dans une majorité récemment affaiblie par la création de deux nouveaux groupes parlementaires est le signe qu'Emmanuel Macron "n'a plus de prise". Alors que le président de groupe "doit être celui qui met du ciment, là il joue les apprentis artificier", égratigne-t-il, "et envoie des notes au président de la République" que ce dernier "se dépêche de faire fuiter dans la presse pour déstabiliser son Premier ministre".

"Tout le monde sait très bien que c'est l'Élysée qui fait fuiter pour organiser la pression contre Édouard Philippe et régler son compte à Gilles Le Gendre du même coup", insiste encore Christian Jacob.