Régionales : Ballard (RN) veut lutter contre l’insécurité qui "pollue la vie des Franciliens"

INTERVIEW

Entré très récemment dans l'arène politique, l'ancien journaliste Philippe Ballard, tête de liste RN à Paris pour les élections régionales d’Île-de-France, est revenu au micro d'Europe 1 sur son engagement en politique. L'homme qui a rejoint le parti de Marine Le Pen explique "vouloir laisser à [ses] enfants, [ses] petits-enfants, un autre pays qu'actuellement". Une démarche qui a poussé le journaliste à quitter son poste de présentateur sur LCI il y a quelques semaines, pour se lancer dans la course aux élections régionales aux côtés de Jordan Bardella, candidat aux régionales d'Ile-de-France.

"J'ai trouvé qu'ils proposaient une bonne grille de lecture, qu'ils avaient de bonnes solutions", souligne Philippe Ballard. Si l'ancien journaliste assure n'avoir réfléchi que très récemment à s'engager en politique, "ça m'est souvent arrivé de voter pour le Rassemblement national", reconnait-il.

Des agents armés pour toutes les gares de la région

Pour faire face au sentiment d'insécurité dans la région Île-de-France, le Rassemblement national propose de mettre deux agents armés dans chaque gare de la région. Une mesure phare du programme du candidat RN Jordan Bardella, tête de liste dans la région. "Cette mesure coûtera 80 millions d'euros par an, pour placer deux agents armés par gare en Ile-de-France", souligne l'ancien journaliste. Le candidat RN à Paris souhaite installer au plus vite ces nouvelles forces de l'ordre pour lutter contre l'insécurité dans les transports.

"Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème d'insécurité dans les transports mais les autres partis ne proposent que la médiation", regrette-t-il. Près de 8.500 agents devront être recrutés pour équiper suffisamment chaque gare : "On va les déployer intelligemment", explique l'ancien journaliste d'LCI afin de lutter contre l'insécurité "qui pollue la vie des Franciliens". Le parti souhaite ainsi équiper dès cette année 250 gares du RER, avant d'étendre le dispositif aux autres stations.

Un budget transports réorienté

Le candidat du Rassemblement national est également revenu sur les mesures à prendre pour améliorer l'offre de transports en commun dans la région la plus peuplée de France. Actuellement, la région consacre 10 milliards d'euros pour entretenir, rénover les infrastructures existantes et financer de nouveaux projets. Un budget conséquent mais mal exploité, pour Philippe Ballard, qui souhaite le rediriger vers les transports du quotidien.

"On va réhabiliter ce qui existe déjà, notamment les lignes B et D du RER", souligne-t-il, ajoutant que le projet controversé du Charles-de-Gaulle Express, une ligne ferroviaire qui doit relier l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle à la gare de l'Est à Paris en 20 minutes, sera abandonné si le parti d'extrême droite arrive au pouvoir.