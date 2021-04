Régionales : le gouvernement se dit "prêt" à ce que le vote se déroule en juin

INTERVIEW

"Au ministère de l’Intérieur, ça fait plusieurs mois que nous nous sommes organisés pour que les élections régionales se tiennent dans les meilleurs conditions possibles" au mois de juin, affirme Marlène Schiappa. Invitée du Grand rendez-vous Europe 1/Les Échos/Cnews, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, a rappelé que cela a par ailleurs fait l'objet de débats à l'Assemblée nationale et au Sénat.

"Nous sommes prêts à accompagner les collectivités"

"La décision a été prise de façon collégiale et le mot de la fin est revenu aux parlementaires", poursuit la ministre, rappelant que la Constitution française prévoit un vote de loi obligatoire en cas de report d'un scrutin. "Le gouvernement ne peut pas, tout seul, dire 'on va décaler les élections', et c'est heureux car c'est un grand rendez-vous démocratique".

En outre, Marlène Schiappa affirme que le mandat des conseilles départementaux et régionaux a été prolongé jusqu'en juin "pour que les élections se tiennent". "Au ministre de l'Intérieur", poursuit-elle, "nous sommes prêts pour accompagner les collectivités, les maires, et pour faire en sorte que toutes les mesures sanitaires soient prises et que le vote se déroule."