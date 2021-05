Régionales en PACA : Renaud Muselier confirme que sa liste comprendra des Marcheurs

"Je vais déposer mes listes dans deux heures" et ces listes représenteront "la majorité régionale" actuelle, au sein de laquelle "il y a des représentants de la majorité présidentielle, (...) de l'Agir, du MoDem et des élus LREM", a assuré mercredi Renaud Muselier, président LR sortant de la région Paca et candidat à la réélection. "Je veux avoir une liste qui soit représentative de la chambre régionale", mais "il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de parlementaires", a insisté le président de la région, en écartant donc a priori la présence de Sophie Cluzel, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, cheffe de file de LREM pour les élections régionales des 20 et 27 juin.

Pas d'"accord d'appareil"

"Il n'y a pas de fusion, il n'y a pas d'accord d'appareil, je n'ai jamais parlé à Monsieur Guérini", a-t-il martelé. "Si Madame Cluzel veut démissionner, apporter ses compétences de responsable des handicapés pour le redémarrage de la région, je prends les compétences d'où qu'elles viennent", avait déclaré Renaud Muselier le 5 mai sur France 2.

Le 2 mai, le Premier ministre Jean Castex avait bouleversé la donne avant le premier tour des régionales en Paca en annonçant le retrait de la liste de Sophie Cluzel au profit de celle de Renaud Muselier, parlant au passage de "recomposition politique". Cette annonce avait provoqué un véritable psychodrame au sein des Républicains, qui avaient finalement maintenu leur soutien à M. Muselier en échange de l'assurance qu'il n'y aurait "aucun accord avec LREM".

Le 5 mai, sur France Info, Sophie Cluzel avait assuré qu'elle restait "candidate de la majorité présidentielle" et que "la majorité présidentielle serait représentée au premier tour des régionales".

Estrosi tête de liste

Sur France Bleu Azur, mercredi, Renaud Muselier a précisé que sa tête de liste pour les régionales dans les Alpes-Maritimes serait Christian Estrosi, le maire de Nice, à qui il avait succédé à la tête de la région en 2017. Ce dernier a annoncé son départ des Républicains le 6 mai, regrettant "la dérive d'une faction qui semble avoir pris en otage la direction du parti".

Selon deux sondages publiés mardi, la liste RN conduite par Thierry Mariani en Provence-Alpes-Côte d'Azur arriverait en tête du premier et, pour la première fois, du deuxième tour des régionales en cas de triangulaire, devant la liste de Renaud Muselier.

La gauche est absente du conseil régional Paca depuis 2015, le PS, alors conduit par Christophe Castaner, ayant retiré sa liste entre les deux tours des précédentes régionales pour faire barrage au Front national mené par Marion Maréchal-Le Pen.