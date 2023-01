Réforme des retraites : week-end de tractage de la majorité pour convaincre les Français

Après la théorie, place au cas pratique. La majorité doit convaincre sur le terrain les Français face à la réforme des retraites, et ce, avec trois mots affichés sur des tracts bleus : "Justice, équilibre et progrès". Après l'annonce du report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, élus et sympathisants doivent assurer le service après-vente face à une certaine opposition. Sur le parvis de la gare Lille-Flandres ce week-end, ils sont une dizaine de militants Renaissance à percer la foule de voyageurs.

De la pédagogie… qui ne passe pas

Le ton se veut pédagogique : "Un peu de lecture sur la réforme des retraites", lance un premier militant à un passant. "C'est un papier qui explique la réforme des retraites car nous, on est du parti d'Emmanuel Macron", tente un autre. Mais en face, il y a parfois des rires jaunes et beaucoup de refus. Car en effet selon un sondage de l'Ifop publié cette semaine, 68% des Français sont contre cette réforme et les Lillois en font partis. "On peut être difficilement convaincu. On a tous nos idées et moi, on ne fera pas changer d'avis", concède une passante abordée par les militants.

Le travail de pédagogie est indispensable, admet Violette Spillebout, députée Renaissance de la neuvième circonscription du Nord. "Il faut absolument qu'on explique cette réforme. Ça, c'est vraiment notre boulot de député parce que parfois, dans ceux qui sont opposés au programme du président de la République, à son projet, eh bien, on entend de la caricature, parfois même des contre vérités. Et nous, on doit faire le job sur le terrain", détaille-t-elle. Et finalement, "peu de Français savent ce qu'il y a dans cette réforme des retraites", ajoute-t-elle. "Mais nous sommes prêts à écouter les mécontents sans agressivité."