Réforme des retraites : la popularité d'Emmanuel Macron en nette baisse, selon un sondage

Emmanuel Macron accuse une forte chute de sa popularité avec 25% des Français qui lui font "confiance", un score qui tombe à 22% pour Elisabeth Borne, le plus mauvais pour un locataire de Matignon depuis 2017, selon un sondage Elabe. La cote de confiance du chef de l'Etat perd sept points en un mois, la plus forte baisse depuis sa première élection.

Une défiance envers le président de la République

Son record d'impopularité de décembre 2018 (23%), au plus fort de la crise des "gilets jaunes" n'est toutefois pas atteint. De même, la défiance envers le président de la République augmente : 71% (+8 points), dont 43% des Français interrogés qui ne lui font "pas du tout confiance". Un score qui "reste en deçà du record de décembre 2018 où plus de la moitié des Français affirmait n'avoir pas du tout confiance en lui avec 51%", note l'institut de sondage.

22% d'opinions positives pour Borne

Emmanuel Macron accuse notamment une chute de confiance chez ses électeurs du premier tour de 2022: 68%, soit une baisse de 13 points. Elisabeth Borne ne recueille que 22% d'opinions positive (-4 points), le pire score des Premiers ministres d'Emmanuel Macron depuis 2017, alors que 69% (+6 points) des Français ne lui font "pas confiance pour affronter les principaux problèmes qui se posent au pays". Sondage réalisé par Internet du 3 au 5 avril auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur entre 1,4 et 3,1 points.