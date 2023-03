Réforme des retraites : la Nupes tente de reprendre la main sur le mouvement social

Ce mardi 7 mars, on bloque tout. C’est le slogan porté par la Nupes ces derniers jours. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale est consciente que la bataille est perdue au Parlement et les élus de gauche s'en remettent à la rue. Au-delà du blocage des transports, des usines et des raffineries, Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France insoumise, compte sur la jeunesse française pour faire basculer le mouvement. Son protégé, le député insoumis Louis Boyard, a lancé un défi aux étudiants.

"On lance le #BlocusChallenge. Postez vos plus belles photos de blocus, de lycées et d'universités. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Donc, on se retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au blocus challenge", déclare le député de la 3e circonscription du Val-de-Marne.

Moins de 24h avant le début d’une grève générale contre la réforme des retraites, la Nupes multiplie ce genre d'initiatives et tente de reprendre la main sur le mouvement social, pour l'instant dominé par la CGT et la CFDT. Ce lundi 6 mars, la compétition entre politiques et syndicalistes devrait donc monter d'un cran.