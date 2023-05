Réforme des retraites : la gauche critique la Ve République et défend Mélenchon

Plusieurs députés de gauche ont estimé jeudi que la Constitution de la Ve République n'était plus assez démocratique, regrettant "un mauvais procès" fait à Jean-Luc Mélenchon qui a critiqué le 1er-Mai la "mauvaise République" et déclenché l'ire du camp présidentiel. "Cette Constitution ne respecte pas le peuple et la démocratie", a estimé sur franceinfo le patron des communistes et député du Nord Fabien Roussel, dénonçant "un mauvais procès" fait par l'exécutif au leader de la France insoumise.

Attaque de l'exécutif contre le leader Insoumis

Mercredi, Emmanuel Macron a accusé lors du conseil des ministres ce dernier de faire "la courte échelle au Rassemblement national" et Elisabeth Borne de chercher à "saper la confiance de nos concitoyens dans notre démocratie". L'exécutif reproche aussi au leader insoumis de n'avoir pas condamné les violences contre les policiers lors des manifestations du 1er-Mai. "C'est un point de vue républicain défendu par Jean-Luc Mélenchon qui est exprimé dans cette formule de dire 'actuellement nous avons une mauvaise Constitution, il faut passer à une bonne'", a estimé de son côté le député insoumis Alexis Corbière sur Europe 1.

Il a dénoncé un comportement "politicien", "petit", "ridicule" y compris chez les membres du RN qui ont critiqué l'utilisation par l'ancien candidat à la présidentielle du mot "insurrection".

"Ça suffit le défouloir sur Jean-Luc Mélenchon"

"En cadence, les macronistes et les amis de Madame Le Pen scandent 'vous n'êtes plus républicains parce que vous critiquez la Ve République'", a-t-il regretté. "Vous êtes Trumpistes et Bolsonaristes parce que vous dites (...) que le 14 juillet, fête nationale, fête une insurrection populaire qui avait détruit la Bastille", s'est-il agacé. Rappelant que la création d'une VIe République est dans le programme de La France insoumise "depuis des années", le député de Seine-Saint-Denis a estimé que les institutions actuelles "permettent de gouverner non seulement sans le peuple mais même contre le peuple". "Beaucoup de gens ont déjà porté cette critique sans qu'on les traite de quoi que ce soit", a-t-il argué.

"Ca suffit le défouloir sur Jean-Luc Mélenchon, ça suffit la manière dont le gouvernement essaye de détourner le regard par rapport à sa politique", a renchéri le député LFI Éric Coquerel sur franceinfo. "Il a parlé d'insurrection citoyenne" et l'insurrection selon les philosophes de Lumières "fait partie intégrante de l'idée de notre République", a souligné l'élu de Seine-Saint-Denis.

"Au lieu de se servir de Jean-Luc Mélenchon comme paravent à une politique qui est absolument antidémocratique, ce gouvernement ferait mieux enfin d'entendre les Français et de retirer cette loi" portant l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, a-t-il développé, rappelant notamment que le texte avait été adopté à l'Assemblée par 49.3, c'est-à-dire sans vote.