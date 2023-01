Réforme des retraites : la CFDT cherche à convaincre avant la prochaine journée de mobilisation

La contestation va-t-elle s'installer dans la durée ? Les syndicats ont fixé déjà le prochain rendez-vous : le mardi 31 janvier aura donc lieu l'acte deux de la mobilisation contre la réforme des retraites. Ce jeudi déjà, la rue a répondu présente. 2 millions de manifestants revendique la CGT, plus d'un million selon la police. En attendant la prochaine journée de mobilisation, la CFDT va faire des opérations tractages pour mobiliser le plus de personnes possible.

"Convaincre les salariés"

"Pour la CFDT, l'objectif numéro un est de réussir la prochaine mobilisation. C'est objectif 31 janvier. Et entre temps, il faut mettre ce temps à profit pour se préparer et aussi pour aller à la rencontre des salariés, des travailleurs", détaille Marie-Lise Léon, la secrétaire générale adjointe de la CFDT, au micro d'Europe 1.

"Il faut réussir les manifestations, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'action syndicale. Ce qui importe, c'est de convaincre les salariés que ce n'est pas une bonne réforme, qu'ils vont être les premiers impactés, notamment ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui ont des conditions de travail pénibles... Il faut les convaincre de nous rejoindre, de signer la pétition et d'être dans la rue le 31 janvier", insiste-t-elle. Car pour les syndicats, l'objectif reste le même : faire plier le gouvernement.