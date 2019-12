Réforme des retraites : des négociations en coulisses avec les partenaires sociaux

Plus d'une semaine des grève et des transports toujours très perturbés : afin de calmer le jeu, le gouvernement souhaite reprendre contact avec les partenaires sociaux. Edouard Philippe a décroché son téléphone, en personne, pour appeler tour à tour les responsables des organisations patronales et syndicales. L'enjeu : les inviter à une réunion à Matignon pour renouer le dialogue. "Le plus tôt possible la semaine prochaine", souffle un proche du Premier Ministre. Idéalement avant mardi, la manifestation du 17 décembre à laquelle tous les syndicats appellent.

Des dossiers renégociés ?

Le gouvernement tend la main pour désamorcer le conflit, et à Matignon, "s’il y a des choses à améliorer, on est ouvert", dit-on. Certains dossiers pourraient peut-être être renégociés dans la réforme des retraites, comme la gouvernance du nouveau système, l’équilibre budgétaire, et surtout l’"âge pivot" que la CFDT veut supprimer.

Laurent Berger fait justement l’objet de toutes les attentions, l'exécutif semble prêt à faire des concessions pour le faire revenir de son côté. Dans l’entourage d’Edouard Philippe, on pense que le ton du patron de la CFDT est déjà moins virulent.

Un ministre résume l’état d’esprit actuel : "C’est une question de vie ou de mort pour le gouvernement."