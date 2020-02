Radicalisation islamiste : "Du renoncement, on est passé à la lâcheté", attaque Bruno Retailleau

INTERVIEW

En octobre, le groupe Les Républicains (LR) du Sénat, présidé par Bruno Retailleau, avait décidé de demander une commission d’enquête "sur le développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre". Une demande qui suivait l'attaque, deux semaines auparavant, à la Préfecture de police de Paris. Invité d'Europe 1, le sénateur de la Vendée juge que ce qui ressort jusqu'à présent de cette commission d'enquête, c'est qu'"aucune leçon n'a été tirée".

"On est non seulement dans le renoncement, mais du renoncement on est passé à la lâcheté", déclare de but en blanc Bruno Retailleau. "Quatre policiers se sont faits massacrer. Quelles conclusions en a-t-on tiré ? Est-ce qu’il y a eu une seule démission ? Est-ce que l’imam de Gonnesse radicalisé, qui avait sans doute radicalisé Mickael Harpon, celui qui a tué nos policiers, a été expulsé de France ?", s'interroge-t-il encore.

"Est-ce qu'on va terroriser les terroristes par des enquêtes administratives ?"

Le président du groupe Les Républicains au Sénat dénonce l'inaction du gouvernement qui selon lui n'a pas pris la mesure du phénomène : "Le Premier ministre nous a dit 'je vais répondre à ce quadruple attentat par deux enquêtes administratives'. Mais est-ce qu'on va terroriser les terroristes par des enquêtes administratives ?!" "Aucune leçon n'a été tirée", martèle-t-il.

Trois combats doivent donc être menés en parallèle d'après Bruno Retailleau : le combat contre le djihadisme, mais aussi celui des "quartiers qui sont en train de s’islamiser - la DGSI en a pointé plus de 150. Que fait-on sur ces quartiers, où règne non plus la loi de la République, mais demain peut-être la charia, ou en tout cas une forme de loi religieuse ?"

Et enfin, celui "dans les esprits, dans la communication, vis-à-vis de la laïcité". Il fustige notamment les propos de Nicole Belloubet à propos de l'affaire Mila : "C'est une démission. Elle dit pratiquement 'en France, le blasphème est interdit'. C'est une lâcheté". Il juge que le gouvernement est composé "d'enfants de chœur."

>> Plus d'informations à venir