Qui pour succéder à Jean-Luc Mélenchon à la tête de l’Union Populaire ?

Si Jean-Luc Mélenchon a frôlé la seconde place à l'élection présidentielle, il devrait quitter le monde de la politique. Le visage de la France insoumise portera sûrement son clan une dernière fois lors des législatives, en juin. Le député des Bouches-du-Rhône, arrivé en troisième position, laisse derrière lui une nouvelle génération orpheline.

Dans cette dernière campagne, il a insisté pour mettre en avant les jeunes têtes de son partis et de son programme pour l'Union Populaire. Mais pas de quoi apaiser les inquiétudes : un cadre affirme que la conséquence, "ce sera deux ans de darwinisme avant de retrouver un nouveau leader".

Quatre favoris à l’horizon

Qui sont les candidats en lice pour la succession à Jean-Luc Mélenchon ? François Ruffin, tout d’abord, député du Nord et réalisateur césarisé. Très ambitieux, il est de loin le plus populaire et avait même failli prendre la place de Jean-Luc Mélenchon pour cette élection. Ensuite Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire, fine connaisseuse des dossiers, elle porte la crédibilité des insoumis.

Adrien Quatennens, l’étoile montante du parti, fier représentant de la frange républicaine de l’union populaire. Enfin Clémence Guette, rapidement passée de l’ombre à la lumière, grâce à une radicalité assumée. En somme, les paris sont ouverts et tous les coups seront bientôt permis.