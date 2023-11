Qu'est-ce que l'application «Olvid» que doivent désormais utiliser les membres du gouvernement ?

Ils vont devoir accueillir un petit nouveau dans leur bibliothèque d'applications. L'ensemble des membres du gouvernement, mais aussi les directeurs et membres des cabinets, ont désormais pour consigne d'utiliser l'application "Olvid" pour communiquer. Une injonction formulée dans une circulaire, révélée par l'hebdomadaire Le Point, et à laquelle les intéressés devront se plier avant le 8 décembre prochain. Fini, donc, les messageries traditionnelles que sont WhatsApp, Telegram ou encore Signal.

Créée en 2019 par des experts français en cybersécurité, Olvid se distingue des trois autres par une protection plus accrue des données personnelles. Utilisable sans carte SIM, et donc sans numéro de téléphone, elle ne permet pas de centraliser l'ensemble de ses contacts, contrairement aux messageries habituelles. Pour en ajouter un nouveau, il faut scanner un QR Code et le démarrage d'une conversation n'est possible qu'après avoir transmis un code à son interlocuteur.

100.000 utilisateurs

L'application, disponible gratuitement sur iOS et Android, offre ensuite les fonctionnalités traditionnelles : conversations de groupe, messages cryptés, etc. Il faut, en revanche, souscrire un abonnement payant (4,99 euros par mois) pour passer des appels vocaux. Les pièces jointes et messages échangés ne laissent pas la moindre trace numérique et aucune information personnelle n'est conservée par l'application. Par ailleurs, les données ne sont pas stockées sur des serveurs.

En 2020, Olvid est devenue la seule messagerie instantanée certifiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi). Des experts agréés et spécialisés dans les tests d'intrusion, rapporte Le Point, ont ainsi examiné le code source de l'application et ont échoué à identifier une faille dans l'application. De quoi recevoir une certification de sécurité de premier niveau et obtenir les faveurs de Matignon. "Nous l'utilisons avec mon équipe depuis juillet 2022. En décembre, l'ensemble du gouvernement utilisera @olvid_io, la messagerie instantanée la plus sûre du monde", a déclaré Jean-Noël Barrot sur X (ex-Twitter).

Elle est française, certifiée par l'@ANSSI_FR, chiffrée, ne collecte aucune donnée personnelle.



Nous l'utilisons avec mon équipe depuis juillet 2022.



En décembre l'ensemble du Gouvernement utilisera @olvid_io, la messagerie instantanée la plus sûre du monde. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) November 29, 2023

Olvid dispose "depuis plusieurs années d'une bonne emprise dans les milieux étatiques", a réagi auprès de l'AFP, Baptiste Robert, chercheur en cybersécurité. Son co-fondateur, Cédric Sylvestre, affirme, toujours auprès de l'agence, que "plus de 100.000 utilisateurs", ont rejoint la messagerie.