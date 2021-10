Quand Bernard Tapie passait le téléphone…à sa femme sur Europe 1

Bernard Tapie aurait-il pu revenir en politique ? En 2013, des sondages laissent entendre qu’un Marseillais sur deux souhaite voir l’homme d’affaires se présenter aux municipales prévues l’année suivante. Sur Europe 1, Bruce Toussaint lui demande donc ce qu’il souhaite faire. Et c’est Dominique Tapie qui finit par répondre pour une interview sur le vif, à deux voix.

Déclaration politique, déclaration d’amour

"Ça fait 42 ans que je suis avec ma femme, je suis l’homme le plus heureux de la Terre et je ne voudrais à aucun moment lui faire revivre tout ce qu'elle a vécu à cause de la politique", commence par argumenter Bernard Tapie. Mais Bruce Toussaint insiste : "Passez-nous votre femme ! Je veux lui parler"

"Non, non, non"

Après quelques secondes de flottement amusé pour ce qui ne semblait au début qu’une boutade, c’est bien Dominique Tapie qui est au bout du fil. Les sondages sont favorables pour son mari ? "Oui j'ai bien compris mais on ne peut pas être plus explicite. Il a dit non. Et moi derrière, c'est non, non, non". Et la femme de Bernard Tapie de conclure qu’il y aurait là matière à un divorce. L’homme d’affaires est mort 78 ans ce matin. Il n’est jamais revenu en politique.